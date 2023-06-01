Уровень газификации Херсонской области намерены увеличить почти вдвое за два года

На начало 2023 года было газифицировано 24% населенных пунктов

СКАДОВСК /Херсонская область/, 1 июня. /ТАСС/. Российские власти намерены до 2025 года почти в два раза увеличить уровень газификации городов и сел левобережья Херсонской области, сообщил в четверг ТАСС пресс-секретарь министерства топлива и ЖКХ региона Леонид Лисицкий.

"Согласно плану к 2025 году 40% населенных пунктов должны быть газифицированы. На начало 2023 года было 24%. К концу года - 27%", - сказал Лисицкий.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил на встрече с главой Минэнерго РФ Николаем Шульгиновым, что 26 объектов газоснабжения восстановлены в Херсонской области с начала 2023 года. Сальдо отметил, что принципиальное значение имеют вопросы, связанные с газификацией населенных пунктов Новотроицкое, Нижние Серогозы, Геническ.