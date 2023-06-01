На "Гостех" до конца года переведут более 20 ФОИВ

Также решение касается 11 региональных органов исполнительной власти

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июня. /ТАСС/. Более 20 федеральных и 11 региональных органов исполнительной власти должны быть переведены на платформу "Гостех" до конца 2023 года. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко на совещании с руководителями цифровой трансформации в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).

"По указу президента до конца года на платформу должны будут переведены системы или части систем 24 ФОИВов и 11 РОИВов. Это огромный стимул мобилизовать свои силы", - сообщил Чернышенко, чьи слова привели в аппарате вице-премьера.

На совещании директор департамента цифровой трансформации и координации бюджетных расходов Мицифры Алексей Чукарин представил обновленную методику оценки эффективности работы руководителей цифровой трансформации, также сообщили в аппарате вице-премьера. В рейтинге лидеров среди ведомств - Минвостокразвития, Росводресурсы, Росгвардия, ФССП, Росимущество, Минстрой, Роструд, Россельхознадзор, Минцифры, Росреестр и ФТС. Среди регионов - Ямало-Ненецкий автономный округ, Тульская область, ХМАО - Югра, Белгородская область, Республика Татарстан, Липецкая область, Ростовская область.

Заместитель главы Минцифры РФ Максим Паршин отметил, что Минцифры до 1 августа соберет предложения руководителей цифровой трансформации по уточнению IT-ландшафта, подготовке региональных проектов по импортозамещению и развитию ПО в ключевых для регионов отраслях, добавили в аппарате. Также в 2023 году с помощью платформы "Гостех" будут масштабироваться пилотные решения регионов. "Так, первый пример типового регионального решения по управлению имуществом в рамках ЦИПРа презентовала Нижегородская область", - отметили в аппарате.

ТАСС выступает генеральным информационным агентством Конференции "Цифровая индустрия промышленной России".