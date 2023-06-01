Эксперты: мошенники стали маскировать фишинговые ресурсы под сайты с распродажами игр

Чтобы не попасться на подобные мошеннические схемы, эксперты ВТБ советуют проверять адрес сайта, комбинация букв в адресной строке фейкового ресурса может отличаться от оригинального названия сайта

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Злоумышленники для получения банковских данных начали создавать сайты якобы с распродажами популярных онлайн-игр, выяснили эксперты ВТБ.

"Мошенники разрабатывают онлайн-магазины для геймеров, привлекая большой скидкой для покупки игр, аккаунтов к ним, коллекционных предметов, а также возможностью пополнить кошельки в магазинах игр. Свои сайты они активно продвигают через поисковики, делают СМС-рассылки и создают специализированные чаты в мессенджерах для привлечения любителей игр. Геймеры вводят данные банковской карты на сайте, а на деле деньги переходят на электронный кошелек или карту мошенникам", - указали в пресс-службе ВТБ.

Чаще всего через фишинговые страницы мошенники собирают номера телефонов, банковских карт и логин от личного кабинета в банковском приложении или интернет-банке, а также смс-коды для подтверждения операций или входа в личный кабинет, данные паспорта, СНИЛС, уточнили в банке.

Чтобы не попасться на подобные мошеннические схемы, эксперты ВТБ советуют проверять адрес сайта, комбинация букв в адресной строке фейкового ресурса может отличаться от оригинального названия сайта. Кроме того, следует обращать внимание на предупреждения браузера о небезопасном ресурсе. В частности, если в адресной строке нет символа в виде замка, это может быть признаком ненадежного сайта. Также необходимо изучать наполнение сайта: фейковые ресурсы могут быть одностраничными или же иметь ограниченный ассортимент товаров. Тексты на настоящих сайтах всегда написаны без ошибок, в то время как мошенники часто допускают их в словах, напомнили в ВТБ.

По оценке экспертов банка, доля фишинга в мошеннических операциях на рынке сегодня достигла около 10%, с начала года их количество в ВТБ выросло в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.