Российский рынок акций демонстрирует рост ведущих индексов

На открытии торгов индекс Мосбиржи находился на отметке 2 720,21 пункта, долларовый индекс РТС вырос до 1 057,96 пункта

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной сессии на Московской бирже в четверг демонстрирует рост индексов Мосбиржи и РТС, свидетельствуют данные торгов.

На открытии торгов индекс Мосбиржи находился на отметке 2 720,21 пункта (+0,09%), долларовый индекс РТС вырос на 0,24%, до 1 057,96 пункта.

По данным торговой площадки на 10:16 мск, индекс Мосбиржи немного ускорил рост до 0,24%, достигая 2 724,29 пункта, индекс РТС рос на 0,29%, до 1 058,42 пункта.

В то же время курс доллара на валютных торгах Мосбиржи снижался на 0,02%, до 81,09 рубля, евро рос на 0,2%, до 86,68 рубля. Юань терял 0,08%, опускаясь до 11,37 рубля.