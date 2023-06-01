Цена российского газа для Молдавии снизится в июне до $568 за 1 тыс. куб. м

Весь объем газа от российского поставщика направят компании "Тираспольтрансгаз" в Приднестровье, уточнил правления "Молдовагаза" Вадим Чебан

КИШИНЕВ, 1 июня. /ТАСС/. Стоимость российского газа для Молдавии сократится в июне 2023 года с $660 до $568 за 1 тыс. куб. м. Об этом сообщил в четверг председатель правления газораспределительной компании "Молдовагаз" Вадим Чебан.

"В июне закупочная стоимость природного газа, поставляемого ПАО "Газпром" в Республику Молдова, с учетом теплотворной способности составит $568,15 за 1 тыс. куб. м", - написал Чебан в Telegram-канале. Он уточнил, что весь объем газа от российского поставщика направят компании "Тираспольтрансгаз" (Приднестровье).

В связи с дефицитом поставок газа из России прошлой зимой правобережная Молдавия полностью перешла на закупки топлива у европейских поставщиков, а российский газ направлялся в Приднестровье. В марте текущего года "Газпром" обеспечил поставку природного газа общим объемом в 176,7 млн куб. м, или 5,7 млн куб. м в сутки.