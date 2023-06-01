В России планируют перезапустить шесть исследовательских центров в области ИИ

Также, по словам замглавы Минэкономразвития Максима Колесникова, будет выделено допфинансирование на поддержку 85 проектов по внедрению ИИ в регионах

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Кабмин РФ для усиления поддержки развития искусственного интеллекта в России планирует перезапустить работу шести исследовательских центров, занимающихся развитием ИИ. Об этом сообщил замглавы Минэкономразвития Максим Колесников на сессии "Национальная стратегия ИИ-2030: актуализация во имя суверенитета" в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России".

"Мы планируем перезапустить работу шести отраслевых исследовательских центров компетенций в области ИИ на базе крупнейших научно-образовательных организаций - это ВШЭ, Иннополис, "Сколтех", Институт системного программирования РАН, МФТИ, Национальный исследовательский университет ИТМО. Они работают полностью под нужды заказчиков - индустриальные партнеры и отраслевые ведомства", - отметил замминистра, чьи слова приводятся в сообщении Минэкономразвития.

Он также добавил, что центры будут заниматься формированием отраслевых технологических решений для практического применения в производстве, обучением отраслевых специалистов и формированием дата-сетов.

Кроме того, будет выделено дополнительное финансирование на поддержку 85 проектов по внедрению ИИ в регионах.

В рамках поручения президента Владимира Путина о создании индекса интеллектуальной зрелости планируется разработать систему мониторинга создания и результатов применения технологий ИИ для оценки уровня внедрения этих технологий в отраслях экономики и социальной сферы. Мониторинг позволит отслеживать развитие ИИ-технологий по всем этапам их жизненного цикла, добавляет Минэкономразвития.

Колесников напомнил, что в конце прошлого года было подписано соглашение правительства с организациями - лидерами в области ИИ и для его реализации разработана "дорожная карта". В ней запланировано создание более 60 перспективных технологических решений, эффективность которых будет оцениваться по увеличению объема российского рынка ИИ-технологий - к 2030 году он должен быть не менее 20 млрд рублей, то есть увеличиться минимум в два раза.

"На текущий момент ключевыми участниками дорожной карты являются Сбер, РФПИ и Консорциум Национальной технологической инициативы по ИИ (ИТМО, МФТИ и МГУ). Именно они обязались оказывать нам максимальную поддержку в реализации мероприятия ДК, в том числе и финансовую, и научно-техническую. До 2030 года в рамках ДК мы планируем привлечь порядка 106 млрд рублей - софинансирования от компаний-лидеров", - подчеркнул Колесников.