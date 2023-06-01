"Росэлектроника" представила новый автомобиль для разведки в зоне ЧС на базе УАЗа

Автомобиль для экстренной разведки в зоне чрезвычайной ситуации на базе автомобиля "УАЗ"

Автомобиль для экстренной разведки в зоне чрезвычайной ситуации на базе автомобиля "УАЗ"

Машина высокой проходимости позволяет координировать развертывание полевого штаба для оперативного командования при устранении ЧС

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех) представил на Международном салоне "Комплексная безопасность" новый автомобиль для экстренной разведки в зоне чрезвычайной ситуации на базе автомобиля "УАЗ", сообщила пресс-служба холдинга.

"Созданный Рязанским радиозаводом (входит в "Росэлектронику") комплекс экстренного реагирования представляет собой внедорожник на транспортной базе УАЗа Профи с расширенными габаритами. В салоне автомобиля находятся два рабочих места личного состава оперативной группы. Машина оснащена аппаратурой связи, в том числе радиостанциями стандарта DMR разработки концерна "Созвездие", устройствами для подключения к сети Интернет с применением криптографической защиты информации, системой видео-конференц-связи, а также автономной системой жизнеобеспечения", - сообщили там.

По словам генерального директора Рязанского радиозавода Александра Крутова, машина высокой проходимости позволяет координировать развертывание полевого штаба для оперативного командования при устранении ЧС.

Международная выставка-салон "Комплексная безопасность" посвящена техническим аспектам обеспечения безопасности общества и государства. Основные мероприятия салона проходят на территории конгрессно-выставочного центра "Патриот" в Кубинке с 31 мая по 3 июня 2023 года.