Число пользователей "Сферума" за учебный год выросло в 2,7 раза

Оно составило 9,6 млн человек

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Число пользователей коммуникационного сервиса для школ "Сферум" в "VK мессенджере" за учебный 2022-2023 год выросло в 2,7 раза в сравнении с предыдущим годом, до 9,6 млн человек. Об этом сообщили в пресс-службе "Сферума".

"Коммуникационный сервис для школ - учебный профиль "Сферум" в "VK мессенджере" - подводит итоги работы в 2022-2023 учебном году. С 1 сентября 2022 года по 31 мая 2023 года общее число пользователей сервиса выросло в 2,7 раза и достигло почти 9,6 млн", - сообщили в пресс-службе.

Количество учеников, зарегистрированных на платформе, увеличилось в 2,6 раза и составило около 8,2 млн, педагогов - в 3,2 раза, до 1,4 млн. Число подключенных образовательных организаций также выросло в 2,3 раза, до 79,2 тыс., отметили в пресс-службе.