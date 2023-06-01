Украина примет участие в реконструкции железнодорожной ветки в Молдавии

Речь идет о восстановлении железнодорожного коридора Вэлчинец - Окница - Бельцы - Унгены - Кишинев - Каинары длиной 400 км

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Украина окажет Молдавии помощь в восстановлении железнодорожной ветки Вэлчинец - Окница - Бельцы - Унгены - Кишинев - Каинары. Как сообщило Министерство инфраструктуры Украины, реконструкция будет проводиться в рамках соглашений, подписанных 31 мая между компаниями "Укржелдорога" и "Железная дорога Молдовы".

"В рамках партнерства будет восстановлен железнодорожный коридор Вэлчинец - Окница - Бельцы - Унгены - Кишинев - Каинары. Его длина составляет 400 км. Завершение проекта планируется к концу 2024 года", - говорится в сообщении министерства в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской). Реализация проекта планируется за счет "партнеров и международных финансовых учреждений".

В мае представительство ЕС в Молдавии сообщало о планах реконструкции двух железнодорожных веток, в том числе от границы Румынии до границы с Украиной. В первую очередь предполагается восстановить участок пути Вэлчинец - Бельцы - Унгены, на втором этапе работ будет отремонтирован участок Кишинев - Каинары. На эти цели Европейский банк реконструкции и развития должен выделить республике кредит на €23 млн, €28 млн возьмет на себя компания "Железная дорога Молдовы", Еврокомиссия направит на эти цели грант на €20 млн.