Экс-глава OMV заявил, что Киев не продлит соглашение о транзите газа РФ после 2024 года

По словам Герхарда Ройса, Украина намерена исполнять соглашение до 2024 года, но продлевать не будет

ВЕНА, 1 июня. /ТАСС/. Украина не намерена продлевать истекающее в 2024 году соглашение о транзите газа с Россией. Об этом заявил в среду вечером бывший глава австрийской нефтегазовой компании OMV Герхард Ройс, сославшись на разговор с заместителем министра энергетики Украины.

"Я спросил его, можно ли исходить из продления соглашения? Он сказал однозначное "нет", - рассказал Ройс в эфире телеканала ORF.

По его словам, Украина намерена исполнять соглашение до 2024 года, но продлевать не будет.

В декабре 2019 года Москва и Киев договорились о продлении транзита российского газа через украинскую территорию на период с 2020 по 2024 год с возможностью пролонгации соглашения еще на 10 лет. Контракт предусматривает транзит 65 млрд куб. м газа в 2020 году и 40 млрд куб. м ежегодно с 2021 по 2024 год. Договоренность о транзите предполагает принцип "качай или плати", когда плата за транзит взимается в объеме забронированных мощностей, даже если фактическая прокачка окажется меньше.