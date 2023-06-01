Мишустин прибыл в Нижний Новгород, где примет участие в конференции ЦИПР

Премьер выступит на пленарной сессии конференции, посвященной цифровой независимости отечественной промышленности, и осмотрит выставку новейших разработок российских компаний

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в четверг в Нижегородскую область. Глава правительства примет участие в работе конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).

Как сообщала пресс-служба кабмина, Мишустин выступит на пленарной сессии конференции, посвященной цифровой независимости отечественной промышленности, и осмотрит выставку новейших разработок российских компаний. В частности, премьер посетит стенд МГТУ "Станкин", АО "Кама", ООО "Икспланет.ру", YADRO, "Бюро 1440", "Газпром СПКА", "Лаборатории Касперского", ООО "Аметист Групп", ПАО "Ростелеком", ГК "Росатом", Республики Белоруссии и Нижегородской области.

Кроме того, глава правительства посетит Горьковский автомобильный завод, где осмотрит цеха сборочного и сварочного производства, ознакомится с образцами готовой продукции в инженерном центре. Также у Мишустина запланирована встреча с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

В мероприятиях рабочей поездки примут участие вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров и заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.