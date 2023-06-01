Минэнерго предложило ввести налоговый вычет для разрабатывающих ПО компаний ТЭК

По словам замглавы ведомства Эдуарда Шереметцева, власти внимательно рассматривают все предложения по поддержке бизнеса в этой области

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Минэнерго предлагает ввести налоговый вычет для компаний ТЭК, создающих собственное программное обеспечение, предлагает рассмотреть возможность других мер поддержки. Об этом сообщил замглавы министерства Эдуард Шереметцев.

"Хочу сообщить, что Минэнерго сформировало предложения по налоговому вычету для компаний, которые разрабатывают ПО, и направило эти предложения. Будем надеяться, что в ближайшее время мы получим одобрения", - сказал он, выступая на конференции "Цифровая индустрия промышленной России".

Замминистра также предложил рассмотреть возможность налоговых льгот или субсидирования для компаний, полностью разрабатывающих ПО. "Из предложений, которые хотелось бы озвучить: мне кажется, нужно подумать нам в ИЦК (индустриальный центр компетенций - прим. ТАСС) и предложить какую-то меру поддержки. Когда компания реализует от РИДа (результат интеллектуальной деятельности - прим. ТАСС) до "коробки" готовый продукт, нужны беспрецедентные меры поддержки - стопроцентное, например, субсидирование, возможность налоговых послаблений на определенный период, и так далее", - отметил Шереметцев.

По его словам, власти внимательно рассматривают все предложения по поддержке бизнеса в этой области. "Могу сказать, что государство очень чувствительно относится к тем предложениям, которые поступают сегодня со стороны бизнеса в части мер поддержки. Большое количество предложений имплементрируется в реальные нормативные документы", - сказал замминистра.

ТАСС выступает генеральным информационным агентством Конференции "Цифровая индустрия промышленной России".