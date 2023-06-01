Россия в 2022 году нарастила экспорт рыбной продукции в дружественные страны на 40%

При этом поставки туда увеличились на 40%

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Экспорт рыбной продукции из России в 2022 году вырос на 5%, при этом поставки в дружественные страны возросли на 40%, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в ходе расширенного заседания коллегии Росрыболовства.

"Российская рыба на мировых рынках пользуется большим спросом. Традиционно в структуре нашего экспорта рыбная продукция по объемам поставок входит в тройку ключевых позиций. В 2022 году экспорт рыбы увеличился на 5%. Отмечу, что поставки в дружественные страны в прошлом году выросли на 40%", - сказал он.

Несмотря на все ограничения, Россия вновь подтвердила статус ответственного торгового партнера. Поставки российской рыбы осуществляются в 80 стран. Это значительно больше, чем буквально пару лет назад. Это стало возможным благодаря комплексной работе, в том числе по линии загранаппарата Минсельхоза и Росрыболовства. Важнейшая задача на дальнейший период - наращивание экспорта конкурентоспособной рыбной продукции с высокой добавленной стоимостью. Это заложено в Стратегию развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, подчеркнул министр.

По его словам, текущий уровень развития рыбохозяйственного комплекса полностью обеспечивает внутренний и внешний спрос. За счет этого можно направлять больше внимания на рост эффективности производства и рационального использования биоресурсов. Это стратегические задачи, которые надо решать в среднесрочной перспективе.