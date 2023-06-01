В России добыча водных биоресурсов по итогам 2023 года может составить 5 млн тонн

Она может выйти на показатели 2021 года, отметил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Объем добычи водных биоресурсов в России по итогам 2023 года может достигнуть 5 млн тонн. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в ходе расширенного заседания коллегии Росрыболовства.

"В целом по объему добычи водных биологических ресурсов рассчитываем к концу года выйти на показатели 2021 года, то есть на 5 млн тонн", - сказал он.

Патрушев напомнил, что в 2022 году добыча водных биоресурсов составила 4,9 млн тонн. Это в полной мере обеспечило внутренний рынок и дало возможность поставлять продукцию на экспорт. Однако данный показатель немного снизился по отношению к 2021 году. Причины во многом связаны с текущей ситуацией, а также с особенностями лососевой путины. При этом с начала 2023 года вылов превысил 2 млн тонн - это на 105 тыс. тонн больше, чем на аналогичную дату прошлого года.

Что касается товарной аквакультуры, то в этом сегменте в 2022 году сохранилась позитивная динамика. Производство превысило 383 тыс. тонн - это на 8% выше уровня 2021 года. В текущем году ожидаются сопоставимые объемы. Результаты по добыче водных биоресурсов и аквакультуре обеспечили сохранение положительной динамики в сегменте глубокой переработки. По итогам 2022 года доля такой продукции превысила 30% в общем объеме производства, это больше, чем годом ранее. "Это очень важно, поскольку мы должны наращивать объемы продукции с высокой добавленной стоимостью", - подчеркнул Патрушев.

"Таким образом, результаты отрасли в 2022 году позволили в полной мере обеспечить исполнение индикатора доктрины продбезопасности по рыбе. При пороговом значении (уровня самообеспеченности - прим. ТАСС) в 85% мы превысили 153%. Планируем сохранить этот высокий уровень по итогам 2023 года", - отметил он.

Министр также рассказал, что в прошлом году оборот профильных предприятий увеличился на 8% и достиг 866 млрд рублей. Продолжился рост зарплат. По итогам прошлого года в рыбохозяйственном комплексе она составила почти 122 тыс. рублей.