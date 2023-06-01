В пользование "Флота Татарстана" поступили два новых судна

Речь идет о скоростном судне "Метеор-2020" и водоизмещающем судне А217

КАЗАНЬ, 1 июня. /ТАСС/. Торжественная церемония передачи новой судоходной компании АО "Флот Республики Татарстан" одного скоростного судна "Метеор-2020" и одного водоизмещающего судна А217 состоялась в Казани в четверг, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня на самом деле знаковое событие. <...> Это современные корабли. <...> Два новых судна, через месяц еще одно судно будет. Я думаю, мы системно, <...> мы полностью обновим подвижной состав", - сказал глава Татарстана Рустам Минниханов на церемонии.

В свою очередь гендиректор АО "Флот Республики Татарстан" Роман Лизалин сообщил журналистам, что всего в этом сезоне компания планирует принять на баланс четыре судна, в частности, должен поступить еще один "Метеор-2020", также планируется приобрести еще один А217. "Мы планируем, что у нас будет уже четыре единицы на начальном этапе. Мы хотим пока начать с того, что это будут какие-то экскурсионные маршруты, потому что мы должны обкатать технику, техника новая . <...> А со следующего года мы планируем начать заниматься и социальными перевозками", - сказал Лизалин.

Гендиректор Государственной транспортной лизинговой компании Евгений Дитрих на церемонии передачи отметил, что отечественное судостроение нуждается в новых современных проектах, которые подразумевают высокий уровень локализации, высокий уровень отечественных технологий. "Республика Татарстан в этом смысле не исключение. <...> Сотрудничество Республики Татарстан и Государственной транспортной лизинговой компании имеет долгую историю. И, соответственно, верим и уверены в том, что это сотрудничество позволит выполнить программу по развитию отечественного судостроения, которую в этом году утвердило правительство Российской Федерации", - сказал Дитрих.

Как сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана, на сегодняшний день на территории республики функционируют два предприятия, осуществляющие пригородные пассажирские перевозки на водном транспорте: АО "Татфлот" и ООО "Производственное объединение нерудных материалов "Набережные Челны".

АО "Флот Республики Татарстан" было создано в мае в целях развития пассажирских перевозок внутренним водным транспортом, а также дальнейшего увеличения туристического потока в республике. Как уточнили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства региона, судоходная компания создана со 100%-ным участием Республики Татарстан в уставном капитале.