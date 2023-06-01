Доходы индустрии экспресс-доставки на Хайнане за январь - апрель выросли на 30%

Они достигли $185,7 млн

ХАЙКОУ /Китай/, 1 июня. /ТАСС/. Доходы индустрии экспресс-доставки в южной провинции Хайнань в Китае за январь - апрель выросли на 30% в годовом выражении и достигли 1,3 млрд юаней ($185,7 млн). Такие данные почтового управления провинции публикует информационный ресурс "Чжунго синьвэньван".

По этому показателю провинция Хайнань входит в тройку лидеров по стране. Средние темпы роста доходов операторов экспресс-доставки на 18 процентных пунктов выше, чем средний показатель по всему Китаю. За указанный период в общей сложности в провинции было обработано 80 млн посылок - рост на 48%.

В последнее время также стремительно развивается доставка беспошлинных товаров, которая становится "новой визитной карточной" отрасли. Согласно статистическим данным, с января по апрель занимающиеся экспресс-доставками компании на Хайнане обработали около 4,7 млн посылок с различными беспошлинными товарами. Из них 1,5 млн посылок было отправлено за пределы Хайнаня, что на 120% превысило показатель аналогичного периода прошлого года. В среднем за день соответствующие компании обслуживали до 12 тыс. клиентов, совершавших покупки в магазинах беспошлинной торговли.

Власти Хайнаня приступили к реализации экспериментальной программы по созданию развитой сети duty free в апреле 2011 года. Магазины беспошлинной торговли на острове есть в административном центре провинции - городе Хайкоу, на курорте Санья, а также в прибрежном городке Боао в районе Цюнхай на северо-востоке Хайнаня и в Ваннине. В общей сложности на данный момент на острове насчитывается 12 таких магазинов.

В 2022 году общий объем продаж магазинов duty free на Хайнане составил 48,71 млрд юаней ($6,9 млрд). В 2021 году этот показатель превышал 60 млрд юаней (около $8,5 млрд). В 2023 году власти острова рассчитывают выйти на объем продаж в 80 млрд юаней ($11,4 млрд).