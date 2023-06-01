Эксперт: прямое бронирование гостиниц через сайты в РФ за год увеличилось до 50%

Как сообщили в АИРИС, российские агрегаторы занимают освободившуюся нишу

КРАСНОДАР, 1 июня. /ТАСС/. Российские туристы после приостановки работы международных сервисов онлайн-бронирования в 2022 году стали чаще бронировать свой отдых напрямую на сайтах отелей, такие бронирования за год увеличились с 25 до 50%. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор Ассоциации операторов индустрии развлечений и спортивно-зрелищных мероприятий (АИРИС) Дмитрий Анфиногенов, комментируя тренды начавшегося в четверг высокого курортного сезона.

"Ранее гиганты отрасли вроде Booking.com, Expedia и Airbnb контролировали более 2/3 всего рынка. Российские отели вкладывают деньги в развитие собственных сайтов. Сейчас на рынке наблюдается устойчивый тренд на рост прямых бронирований. Отельеры наблюдают кратное увеличение числа подобных броней: с 25% до 50% за последний год", - заявил Анфиногенов.

Он отметил, что российские агрегаторы также занимают освободившуюся нишу и остальные 50% бронирований отдыха осуществляются через локальные сервисы. Также среди трендов начавшегося курортного сезона он выделил возросшую конкуренцию на внутренних туристических направлениях. По его словам, российские туристы, ранее предпочитавшие отдых за границей, сейчас все чаще ищут качественные предложения для того, чтобы провести отпуск внутри страны, они предъявляют высокие требования к сервису, гастрономии и событийной составляющей в поездке, поэтому курортные кластеры совершенствуются и пытаются привлечь туристов особенными предложениями.

Собеседник агентства сообщил, что в этом году будет расти и количество спонтанных поездок, снижается глубина бронирований. Так, например, более четверти от общего числа бронирований поездок в Москву, Санкт-Петербург и Сочи совершены в последний момент. По словам Анфиногенова, есть тенденция к снижению бюджетов на путешествия, россияне пытаются экономить, обращают внимание на скидки и специальные предложения. Отели, в свою очередь, стараются создать выгодные условия. Также растет спрос на удаленные глемпинги, горные маршруты, прогулки по экотропам.

"Отмечу, что лето 2023 года станет пиковым для главных российских курортов. Например, Сочи готовится принять 4,5 млн туристов в курортный сезон. Это рекордный показатель, который серьезно нагрузит инфраструктуру, гостиничную, развлекательную и ресторанную отрасль. Но именно под давлением станет понятно, где находятся точки роста качества сервиса и гостеприимства. Туристическая индустрия России будет только выигрывать от этого и продолжать развиваться", - резюмировал Анфиногенов.

Ряд международных сервисов онлайн-бронирования отелей приостановили предоставление туристических услуг в России в 2022 году. Эксперты отрасли заявляли, что отечественные сервисы онлайн-бронирования отелей компенсируют уход с российского рынка агрегаторов, приостановление их работы не приведет к росту цен на размещение в гостиницах и отелях. Также крупные курорты внедряли собственные системы бронирования.