В России на 40% выросло число вакансий в сфере турбизнеса

Лидерами стали республики Крым и Татарстан, сообщили в пресс-службе Роструда

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Количество вакансий в сфере туристического и ресторанного бизнеса выросло в России на 40% по сравнению с прошлым годом, лидерами по числу вакансий стали республики Крым и Татарстан. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе Роструда.

"По данным портала "Работа России", число вакансий в туризме, гостиничном и ресторанном бизнесе увеличилось на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В преддверии летнего сезона работодатели разметили более 23 тыс. вакансий в этих сферах", - говорится в сообщении.

В настоящее время лидерами по числу таких вакансий являются республики Крым и Татарстан, а также Краснодарский край, Московская область, Москва, Санкт-Петербург. В этих регионах работодатели ищут поваров, официантов, барменов, работников предприятий быстрого обслуживания, горничных, специалистов по бронированию гостиниц, администраторов и других специалистов.

"Сейчас со стороны государства идет активная поддержка развития внутреннего туризма, что способствует увеличению числа рабочих мест в этой отрасли экономики. Мы также отмечаем рост числа вакансий, размещаемых на портале "Работа России" в этой сфере", - процитировали в пресс-службе заместителя руководителя Роструда Яна Талбацкого.