На поддержку молодых ученых в Петербурге намерены выделить почти 30 млн рублей

Максимальный размер субсидии для молодых ученых - 100 тыс. рублей, для молодых кандидатов наук - 150 тыс. рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Молодые ученые и кандидаты наук в Санкт-Петербурге смогут получить от города субсидии в сумме до 150 тыс. рублей. На эти цели из бюджета города в этом году выделят почти 30 млн рублей, сообщила в четверг пресс-служба городской администрации.

"Максимальный размер субсидии для молодых ученых - 100 тыс. рублей, для молодых кандидатов наук - 150 тыс. рублей. Общий объем финансирования субсидий из бюджета Санкт-Петербурга в 2023 году составляет 29,4 млн рублей", - рассказали в администрации.

В Смольном пояснили, что постановление о субсидиях молодым ученым, подписанное губернатором Александром Бегловым, принято для реализации концепции научно-технологического развития Санкт-Петербурга до 2030 года.

"Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе молодым ученым и кандидатам наук вузов, отраслевых и академических институтов, расположенных на территории Санкт-Петербурга, для возмещения затрат, возникших в 2023 году и связанных с выполнением научных проектов", - говорится в сообщении пресс-службы.

За счет субсидий власти города планируют поддержать лучшие проекты молодых исследователей, направленные на внедрение научных результатов в реальный сектор экономики, и увеличить количество передовых разработок.