Рябков заявил, что в БРИКС не должно быть стран, вводящих односторонние санкции против РФ

Замглавы МИД РФ также отметил, что Россия имеет "ключевое слово, важнейшее с точки зрения того, кто, как и когда будет принят в БРИКС"

КЕЙПТАУН /ЮАР/, 1 июня. /ТАСС/. Москва подтверждает свою непоколебимую позицию о том, что в БРИКС не должно быть государств, которые присоединились к противозаконной политике односторонних санкций, применяемых против России и других государств. Об этом заявил журналистам в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Я не готов предсказывать никакие календари в этом смысле, - сказал он, отвечая на вопрос, как быстро БРИКС может "пополниться" новыми странами. - Я хочу сказать, что каждая страна, которая проявила интерес присоединиться к БРИКС, сама по себе очень важна. Мы не можем руководствоваться какими-то искусственными критериями для их приема".

"Я подтверждаю тем не менее нашу непоколебимую решимость исходить из того, что в БРИКС не должно быть стран, которые присоединились к противозаконной, неправомерной, неправовой политике односторонних санкций, применяемых против России и других государств тоже", - добавил Рябков.

Замминистра также отметил, что "Россия, будучи одной из наиболее влиятельных на сегодня стран, государством-цивилизацией, страной, которая надежнейшим образом обеспечивает и безопасность собственную, и свои интересы, имеет ключевое слово, важнейшее с точки зрения того, кто, как и когда будет принят в БРИКС".

"Есть понимание, что БРИКС должен двигаться по пути расширения. Есть несколько регионов, которые, скажем так, недопредставлены или вообще не представлены в БРИКС. Мы поддерживаем интерес соответствующих государств к этому, и я уверен, что в ходе министерской встречи [БРИКС], которая начнется сегодня и продолжится завтра, в том числе в расширенном формате, это станет одной из главных тем", - отметил Рябков.