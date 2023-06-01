1 июня, 08:54,
обновлено 1 июня, 09:01

ЦБ с 2 июня отменяет послабление для СРО в сфере микрофинансирования

Михаил Терещенко/ ТАСС
© Михаил Терещенко/ ТАСС

Оно было введено в 2022 году

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Послабление об отсутствии мер за несоблюдение требований о проверке участников саморегулируемых организаций (СРО), введенное в 2022 году, не будет продлено, сообщила пресс-служба Банка России.

"Банк России не будет продлевать с 2 июля 2023 года послабление, которое предусматривает неприменение мер за нарушение требований об обязательной проверке членов саморегулируемых организаций (СРО), объединяющих микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы и сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы", - говорится в сообщении регулятора. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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