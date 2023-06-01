1 июня, 09:00,
обновлено 1 июня, 09:04
Конференция "Цифровая индустрия промышленной России"

Гендиректор "Камаза" считает сумму разового взноса в бюджет подъемной для компании

Как ранее сообщал глава Минфина Антон Силуанов, законодательная инициатива о ставке взноса с дополнительной прибыли бизнеса в бюджет будет подготовлена в ближайшее время

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июня. /ТАСС/. Сумма разового взноса в бюджет подъемная для "Камаза", сообщил журналистам в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России" гендиректор "Камаза" Сергей Когогин.

"Сумма подъемная, нас не смущает",- сказал он.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф сообщал, что взнос Сбера в федеральный бюджет может составить около 10 млрд рублей.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов ранее заявлял, что законодательная инициатива о ставке взноса с дополнительной прибыли бизнеса в бюджет будет подготовлена в ближайшее время. Он отмечал, что ставка взноса предварительно составит 5%. Таким образом, бюджет может получить около 300 млрд рублей. Также сообщалось, что правительство РФ может принять решение о льготах для тех компаний, которые выплатят взнос со сверхприбыли в федеральный бюджет в 2023 году, а не в 2024 году.

ТАСС выступает Генеральным информационным агентством конференции "Цифровая индустрия промышленной России". 

Теги:
РоссияКонференция "Цифровая индустрия промышленной России"
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