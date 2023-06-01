1 июня, 09:05

Wildberries ввел автоматический возврат средств за обратную доставку бракованных товаров

Сергей Фадеичев/ ТАСС
© Сергей Фадеичев/ ТАСС

Для этого больше не нужно обращаться в службу поддержки, сообщили в компании

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Российский маркетплейс Wildberries ввел автоматический возврат средств за обратную доставку бракованных товаров, теперь для оформления возврата не нужно обращаться в службу поддержки. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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"Упростили возврат средств за обратную логистику товаров с браком: теперь деньги будут возвращаться автоматически. Вам больше не нужно обращаться в службу поддержки, чтобы оформить возврат средств за услугу обратной доставки заказа с браком", - говорится в сообщении.

В случае получения товара с браком следует вернуть его менеджеру пункта выдачи или курьеру, указав на дефект. Сотрудник сделает пометку в рабочем интерфейсе. После поступления вещи на склад и подтверждения брака стоимость обратной логистики автоматически вернется на баланс в личном кабинете покупателя. Эти средства можно использовать для покупок на Wildberries или перевести на банковскую карту, объяснили в компании. 

Теги:
Россия
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