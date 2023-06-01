1 июня, 09:49

Инфляция в зоне евро в мае снизилась до 6,1% в годовом исчислении

По данным Евростата, в апреле она составляла 7%

БРЮССЕЛЬ, 1 июня. /ТАСС/. Инфляция в зоне евро в мае снизилась с 7% до 6,1% в годовом исчислении. Об этом говорится в опубликованной в четверг предварительной оценке Евростата.

В последние месяц инфляция в зоне евро колеблется, оставаясь при этом высокой: так, в апреле она выросла до 7% с 6,9% месяцем раньше.

В 2022 году в результате энергетического кризиса и нарушения логистики международной торговли после введения Западом беспрецедентных санкций против России инфляция в зоне евро достигла абсолютного рекорда в 9,2%. 

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