Hyundai построила завод в КНР

По сведениям агентства Yonhap, компания стремится выйти на обширный местный рынок водородных автомобилей

СЕУЛ, 1 июня. /ТАСС/. Южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor Group завершил строительство своего первого зарубежного завода по производству водородных топливных элементов. Об этом в четверг сообщило агентство Yonhap. Предприятие было построено в китайской провинции Гуандун, так как компания стремится выйти на обширный местный рынок водородных автомобилей.

"Hyundai Motor Group будет укреплять свое стратегическое партнерство с китайскими компаниями, чтобы внести свой вклад в [водородно-транспортные] проекты центрального правительства [КНР] и правительства провинции Гуандун", - заявил президент и исполнительный директор Hyundai Motor Чан Чжэ Хун.

Как говорится в сообщении, на церемонии завершения строительства фирма также подписала меморандум о поставке государственным компаниям страны 1 500 автомобилей на водородных топливных элементах к 2024 году.

Южнокорейская автомобильная группа стремится обеспечить лидирующее положение на китайском рынке водородных топливных элементов и автомобилей на водороде на основе нового завода, говорится в заявлении компании.

Корейская компания ожидает дальнейшего роста спроса на системы водородных топливных элементов в Китае, крупнейшем в мире автомобильном рынке.

Согласно публикованной компанией дорожной карте, Hyundai планирует к 2030 году произвести 500 тыс. водородных автомобилей и 700 тыс. топливных систем на водородных элементах, чтобы закрепить свой лидирующий статус на мировых рынках водородных автомобилей.