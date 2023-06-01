1 июня, 09:52
Конференция "Цифровая индустрия промышленной России"

Мишустин: цифровизация вошла во все сферы жизни и имеет ключевое значение для промсектора

По словам премьер-министра, для превращения идеи в готовый высококонкурентный продукт нужны мощные платформенные решения

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июня. /ТАСС/. Цифровые решения вошли во все сферы жизни, ключевое значение они имеют и для промышленного сектора, отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Выступая в четверг на конференции "Цифровая индустрия промышленной России", глава кабмина обратил внимание на то, что "роль цифровых решений в современном мире сложно переоценить". "Она (цифровизация - прим. ТАСС) прочно вошла во все сферы деятельности человека и, безусловно, имеет ключевое значение для промышленного сектора", - указал Мишустин.

По его словам, для превращения идеи в готовый высококонкурентный продукт нужны мощные платформенные решения - от систем автоматизированного проектирования до специального софта робототехнических комплексов.

"Без собственного программного обеспечения нет будущего", - акцентировал внимание председатель правительства, добавив, что это подтвердило и введение санкций. Так, когда крупные международные компании, много лет продвигавшие свои ИТ-разработки, ушли с российского рынка, предприятия в один момент остались без привычных для них зарубежных продуктов, напомнил премьер. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияКонференция "Цифровая индустрия промышленной России"
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