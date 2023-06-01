Госдума усилила санкции за несоблюдение безопасности объектов ТЭК

Штрафы для граждан составят до 15 тыс. рублей, для должностных лиц - до 100 тыс. рублей, для юридических лиц - до 450 тыс. рублей

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, который устанавливает максимальный штраф до 450 тыс. рублей за несоблюдение требований по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК) высокой категории опасности.

Документ внесла в Госдуму группа депутатов от "Единой России" 18 января. Первое чтение состоялось 21 марта.

Изменения внесены в статью 20.30 Кодекса РФ об административных правонарушениях (нарушение требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса). Сейчас пункт 2 этой статьи устанавливает штрафы за правонарушения в отношении объектов топливно-энергетического комплекса, отнесенных к объектам высокой или средней категории опасности.

Теперь же, согласно принятому закону, ответственность за правонарушения в отношении объектов высокой категории опасности будет прописана в отдельном пункте. Штрафы для граждан за это правонарушение составят до 15 тыс. рублей, для должностных лиц - до 100 тыс. рублей, для юридических лиц - до 450 тыс. рублей.