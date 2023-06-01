Кабмин может ввести обязательные отчисления для компаний за использование иностранного ПО

Как сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, половина этой суммы может направляться на грантовую поддержку российских IT-компаний

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал об инициативе обязать компании платить обязательные отчисления за использование иностранного программного обеспечения. Об этом он сообщил, выступая на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).

"Мы рассматриваем инициативу, которая вводит обязательные отчисления для организаций за использование зарубежного программного обеспечения - до момента перехода на отечественные решения", - сказал премьер. По его словам, половина этой суммы может направляться на грантовую поддержку российских IT-компаний. За счет второй части станет формироваться залоговая масса для их льготного кредитования.

Глава правительства констатировал, что в настоящее время промышленностью взят уверенный курс на внедрение российского ПО. По его данным, в прошлом году спрос на отдельные отечественные программные продукты увеличился в десять - двенадцать раз. "Нет сомнений, что он станет и дальше расти", - заверил премьер.

Он назвал это серьезным вызовом для компаний-разработчиков софта. "Сегодня в России их аккредитовано более 22 тысяч. И они активно перестраивают свою деятельность с учетом текущих реалий. Что касается программистов, то их численность по сравнению с прошлым годом увеличилась на 13%. В целом, сейчас в стране работает свыше 740 тыс. человек", - уточнил премьер. Он добавил, что ситуацию в отрасли ярко характеризует объем реализации собственных решений и услуг, который вырос почти на четверть - примерно до двух триллионов двухсот миллиардов рублей. "Это хороший тренд", - убежден премьер.