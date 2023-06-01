Мишустин: обладание высокими технологиями стало вопросом национальной безопасности

Премьер-министр напомнил, что президент Владимир Путин ставил перед страной задачу достичь технологической независимости от иностранного программного обеспечения

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июня. /ТАСС/. Высокие технологии стали предметом жесткой конкуренции во всем мире, сегодня обладание ими стало вопросом национальной безопасности, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг на конференции "Цифровая индустрия промышленной России".

"В мире идет жесткая конкуренция за обладание высокими технологиям. По сути, это вопрос национальной безопасности", - подчеркнул председатель правительства.

Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин ставил перед страной задачу достичь технологической независимости от иностранного программного обеспечения. Для этого, сказал Мишустин, необходимо построить сильную ИТ-отрасль, способную создавать высококлассные цифровые решения под конкретные задачи производителей. "Это и есть, если хотите, основа промышленного суверенитета", - указал он. "Необходимый опыт, научный потенциал и ресурсы у нас имеются. Нужно только активнее их использовать", - добавил премьер.

Глава кабмина обратил внимание на то, что для стимулирования разработки новых продуктов и их внедрения на предприятиях запущен целый ряд специальных инструментов, в том числе налоговый маневр, адресные пакеты мер поддержки, льготные программы кредитования и гранты. По его словам, на данный момент все значимые субсидии полностью переведены в цифровой формат, за счет чего стали еще доступнее для бизнеса.

Также правительство планирует облегчить разработчикам софта доступ к контрактам государственных компаний - крупных отраслевых заказчиков, сообщил Мишустин. Для этого они должны будет получить статус системно значимых, тогда смогут работать без конкурсных процедур. Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму, отметил премьер.