ФТС считает закрытие Польшей границы для грузовиков из России "политическим психозом"

По словам главы Федеральной таможенной службы Руслана Давыдова, "это выстрел себе в ногу"

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. В Федеральной таможенной службе назвали закрытие Польшей границы для проезда российских и белорусских грузовиков "политическим психозом".

С 1 июня Польша закрыла движение через польско-белорусскую границу зарегистрированных в России и Белоруссии грузовиков, тягачей, прицепов, в том числе полуприцепов и автопоездов.

"Решения такие - это часть и элемент незаконных антироссийских санкций, и, на мой взгляд, это выстрел себе в ногу, - заявил журналистам врио главы ФТС Руслан Давыдов. - Это решение ударит по их же гражданам, по их же перевозчикам, по польским. Объезжать Россию гораздо сложнее, чем Польшу, поэтому это просто, наверное, политический психоз во вред экономике Европы. Экономической основы под собой не имеет".

При этом Давыдов отметил значительное снижение доли Евросоюза во внешней торговле с Россией.

"Если до санкционной борьбы доля стран Евросоюза во внешней торговле России превышала 50% в лучшие годы, то теперь эта доля стремительно падает и доходит до 30%, имея тенденцию к дальнейшему снижению. Но свято место не бывает пусто. Эту долю активно замещают страны Юго-Восточной Азии, страны [Персидского] залива. Те страны, которые готовы с нами работать", - подчеркнул Давыдов.