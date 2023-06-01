Инфосистема градостроительной деятельности охватит всю Россию к концу 2023 года

Как отметил замглавы Минстроя Константин Михайлик, в ближайших планах ведомства - полномасштабный переход на технологии информационного моделирования

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июня. /ТАСС/. Внедрение вертикали Государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД РФ) планируется завершить по всей стране к концу 2023 года. Об этом сообщил в четверг заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик на конференции "Цифровая индустрия промышленной России".

"В наших ближайших планах - интеграция 89 регионов России в единый контур ГИСОГД РФ, формирование стандартов передачи данных и развитие систем серединного уровня. К концу года все регионы поставят систему ГИСОГД, и каждый строительный объект будет в ней рождаться, развиваться и жить", - рассказал Михайлик, выступая на сессии, посвященной цифровой трансформации российского стройкомплекса.

Также замминистра отметил, что в ближайших планах Минстроя - полномасштабный переход на технологии информационного моделирования. "При этом систему надо не просто установить, а определить ответственных за контроль соответствия информационной модели действительному состоянию объекта", - подчеркнул он. Все это, убежден спикер, в итоге повысит качество и сроки эксплуатации зданий, а также приведет к существенной экономии за счет оптимальной и автоматизированной структуры управления их ремонтами.

Единая государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности будет содержать банк актуальных сведений в сфере градостроительства и инвестирования.

Ранее сообщалось, что, по мнению министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина, интеграция региональных градостроительных информационных систем с ГИСОГД РФ позволит консолидировать данные об объектах строительства на всех этапах их жизненного цикла, поможет увеличить производительность строительного комплекса, обеспечить прозрачность информации об объектах капитального строительства.