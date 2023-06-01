Госдума приняла закон о расширении поддержки виноделов

Также она уточнила полномочия Минсельхоза по регулированию производства винодельческой продукции

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Госдума приняла сразу во втором и в третьем чтениях закон, который расширяет господдержку в отношении отечественных виноградарей и виноделов, а также уточняет полномочия Минсельхоза РФ по регулированию производства винодельческой продукции. Документ инициирован депутатами Госдумы Константином Бахаревым и Сергеем Алтуховым.

Закон, в частности, вводит понятие "закладка виноградных насаждений". Из ведения правительства Минсельхозу передаются полномочия по утверждению порядка сбора данных о виноградных насаждениях и ведению паспорта виноградных насаждений (включая правила составления паспорта виноградного насаждения и внесения в него изменений). Также предусматривается, что Минсельхоз будет устанавливать не только дополнительные технологические приемы и операции, а также технологические средства, разрешенные к применению при производстве на территории РФ винодельческой продукции, но и особенности технологических правил производства винодельческой продукции, технологических приемов, операций и средств.

Устанавливается возможность использования глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС для определения места нахождения виноградного насаждения в виде схемы в графической форме с указанием координат его границ. Виноделов обяжут создавать паспорт виноградного насаждения на бумажном носителе и направлять в федеральную саморегулируемую организацию (СРО) виноградарей и виноделов в виде электронного образа документа. Затем федеральная СРО будет направлять такие паспорта в Минсельхоз. Россельхознадзор будет проводить инвентаризацию виноградных насаждений не реже одного раза в два года в отношении каждого виноградного насаждения. Финансовая поддержка субъектам виноградарства и виноделия будет также включать предоставление им субсидий на компенсацию расходов на закладку виноградников.

Также документ вводит закрытый перечень видов винодельческой продукции, производимой на территории РФ, уточняет понятие "ординарные вина", под которыми понимаются крепленные вина, поступившие на разлив и на оформление без выдержки по истечении 90 дней после завершения процесса брожения. Это понятие учитывает особенности импорта таких вин из государств, географически расположенных в южном полушарии, где календарные сроки сбора урожая отличаются от сроков сбора урожая в северном полушарии, говорится в пояснительной записке.

Предполагается, что с 1 марта 2024 года в обязательном порядке на этикетку и контрэтикетку винодельческой продукции будет наноситься информация и о производителе такой продукции. Принятие закона позволит повысить качество продукции виноградарства и виноделия, производство и оборот которых осуществляются на территории РФ, указывают авторы документа.

Закон вступит в силу в силу с 1 сентября 2023 года, за исключением отдельных положений, для которых предусмотрен иной срок вступления в силу.