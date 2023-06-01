Мишустин: ключевые российские технологии в промышленности не должны уступать западным

Премьер-министр отметил, что по наиболее востребованным технологическим направлениям организована разработка универсального программного обеспечения

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июня. /ТАСС/. Россия должна создавать такие промышленные технологии, которые бы не уступали по качеству западным, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в четверг на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).

Он отметил, что по наиболее востребованным технологическим направлениям организована разработка универсального программного обеспечения, прежде всего средств управления жизненным циклом изделия, инструментов инженерного анализа, систем управления производством, цифрового проектирования и виртуальных испытаний.

"Все это серьезные сквозные решения, которые не должны уступать западным аналогам. Устойчивое развитие промышленных компаний по всей стране зависит от эффективности такого системного подхода. И мы уже видим первые практические результаты", - сказал Мишустин.

Достойная замена

Глава кабмина напомнил, что в прошлом году на ЦИПР подробно обсуждали запросы промышленности на инновации и сквозные технологии для искусственного интеллекта, кибербезопасности больших данных. "Подводя итоги, отмечу, что нам удалось запустить и отладить деятельность индустриальных центров компетенций. Это новый механизм взаимодействия отраслей и компаний в сфере информационных технологий. Его идея заключается в объединении усилий крупных заказчиков и опытных разработчиков. Это был первый в своем роде настолько масштабный опыт совместной работы государства и бизнеса", - обозначил премьер то, что уже удалось сделать.

Мишустин сообщил, что всего на данный момент действует 33 таких консорциума, куда вошли более 300 ведущих отраслевых компаний и 700 профильных экспертов. Они были сформированы по всем ключевым направлениям, в том числе в автопроме, авиастроении, железнодорожном машиностроении, металлургии, нефтегазовом комплексе и нефтехимии.

"Их основная задача - найти все области, где есть критическая зависимость от зарубежных цифровых продуктов, и установить ясные приоритеты по созданию и внедрению российского программного обеспечения. В целом по всем отраслям выявили более тысячи иностранных решений, напрямую влияющих на стабильность производственных процессов. Но лишь шестая часть не имела отечественных аналогов. Важно было найти им достойную замену уже в ближайшее время", - рассказал председатель правительства.

Он добавил, что всего было одобрено более 160 таких проектов, общая стоимость которых превышает 210 миллиардов рублей. При этом, продолжил премьер, только 10% этой суммы финансируется за счет федеральных грантов, остальные инвестиции - собственные средства предприятий. Это, по его словам, "стало существенным вкладом в формирование задела и дальнейшее развитие российской промышленности".

"Хочу отдельно поблагодарить руководителей таких компаний за пример технологической ответственности бизнеса. Многие из них сегодня присутствуют в зале. Вместе мы добьемся поставленных президентом целей и сделаем нашу экономику сильнее", - подытожил Мишустин.