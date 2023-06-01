Azur Air возобновляет чартерные рейсы из Уфы в Бодрум

Авиаперелеты начнут выполнять с 6 июня

УФА, 1 июня. /ТАСС/. Авиакомпания Azur Air увеличивает чартерные рейсы из Уфы на турецкие курорты - города Анталья и Бодрум с 6 июня, сообщила пресс-служба международного аэропорта "Уфа" в четверг.

"Из Уфы возобновляются рейсы в Бодрум. Авиакомпания Azur Air расширяет программу полетов на курорты турецкого побережья сразу по двум направлениям. Уже с 6 июня стартуют чартерные программы в Бодрум и Анталью", - говорится в сообщении.

Рейсы в Бодрум будут выполняться на самолетах Boeing 757-200 вместимостью до 238 кресел, частота составит 1 раз в 10 дней. В Анталью будут летать воздушные суда Boeing 767-300 вместимостью до 336 кресел, с периодичностью 3 раза в неделю. Также полеты из Уфы в Анталью выполняют авиакомпании "Аэрофлот", Red Wings, Corendon Airlines и Southwind Airlines, отметили в пресс-службе.