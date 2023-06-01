Мишустин раскритиковал бизнес, не внедряющий российские цифровые решения

Премьер-министр предупредил их, что "отсидеться не получится"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин раскритиковал крупных промышленников из фармацевтической, пищевой и перерабатывающей отраслей, которые не начинают внедрять цифровые решения отечественного производства. Председатель правительства предупредил их, что "отсидеться не получится".

"Искренне удивляет пассивная позиция некоторых крупных промышленников. Они, видимо, считают, что проживут на зарубежных решениях долгие годы. Коллеги, давайте без иллюзий - отсидеться не получится", - заявил глава кабинета министров, выступая на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).

Мишустин отметил, что "за время работы центров компетенций и входящих в них заказчиков уже есть лидеры, но также есть и отстающие". Среди них премьер-министр назвал "фармацевтику, торговлю, пищевую и перерабатывающую промышленность, растениеводство". "Несмотря на то, что мы поддержали их проекты еще в прошлом году, их реализация до сих пор не началась. Более того, даже не подписаны соглашения на предоставление грантов этим организациям", - указал председатель правительства.

Глава кабинета министров отметил, что "необходимо сформировать актуальный ландшафт IT-продуктов, запустить рейтингование проектов и компаний по степени готовности и достигнутым результатам".

Он напомнил, что в декабре для мониторинга работы по импортозамещению программного обеспечения правительство подписало ряд соглашений о развитии высокотехнологичных направлений с государственными корпорациями. "Для каждого из таких документов сформированы "дорожные карты". Они включают все необходимые мероприятия, реализация которых позволит, сокращая число иностранных решений в ключевых отраслях экономики, наращивать долю отечественных, а к концу десятилетия - достигнуть девяностопроцентного замещения", - указал Мишустин.

"Ведь следующий рубеж - переход на отечественное "железо". А оно, очевидно, без российского ПО работать не будет", - объяснил председатель правительства. Индустриальные центры компетенций - это новый механизм взаимодействия отраслей и компаний в сфере информационных технологий. Его идея заключается в объединении усилий крупных заказчиков и опытных разработчиков.