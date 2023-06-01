Мишустин считает важным не упустить момент в развитии отечественных технологий ИИ

По словам премьер-министра, процент внедрения технологий искусственного интеллекта в России пока невысок

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июня. /ТАСС/. Процент внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ) в РФ пока невысок, надо активно развивать такие решения, в том числе с использованием зарубежного опыта, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на пленарной сессии конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).

Он напомнил, что ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству внести в национальные проекты и государственные программы изменения, которые касаются внедрения ИИ в каждую отрасль экономики и социальной сферы. "Но пока процент их проникновения невелик - в пределах 20%. Очевидно, что в лидерах здесь - аэропорты, железнодорожное машиностроение, игровые сервисы", - отметил глава кабмина.

По его словам, если у импортного программного обеспечения, которое Россия хочет заместить, "есть функции с искусственным интеллектом, то их необходимо изучать и использовать". "Упустим момент сейчас, велик риск сделать ПО, которое к моменту его выхода на рынок будет уже устаревшим и неконкурентоспособным. Этого нельзя допустить", - заключил Мишустин.

При этом, считает он, РФ "не должна идти по пути слепого копирования западных решений". "Необходимо развивать собственные конкурентные преимущества в тех областях, где Россия выступает технологическим лидером", - напутствовал председатель правительства.

Он продолжил, что в ближайшее время надо провести экспертную оценку, проанализировать интеграцию модулей с искусственным интеллектом в новые продукты и затем включить в технические задания функции, которые окажут наибольший эффект на финансовую, экономическую и социальную сферы. Мишустин добавил: "Если компания не станет использовать такие технологии, отказ нужно будет обосновать".

Также, по словам главы кабмина, для более оперативного создания модулей с ИИ надо усилить координацию действий разработчиков, для чего необходим единый банк отраслевых программных решений. "[Надо] рассмотреть возможность размещения такого перечня в Реестре отечественного программного обеспечения и определить механизмы обладания правами на них так, чтобы выгоду получали все участники процесса", - заключил премьер.