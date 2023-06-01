1 июня, 09:56
Конференция "Цифровая индустрия промышленной России"

Мишустин призвал в ближайшее время изучить интеграцию ИИ в новые продукты в России

По словам премьер-министра, для более оперативного создания модулей с ИИ надо усилить координацию действий разработчиков

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июня. /ТАСС/. Оценка внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ) в разных сферах должна быть проведена в РФ в ближайшее время, ее результаты будут отражены в техзаданиях для разработки новых продуктов, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на пленарной сессии ЦИПР-2023.

"В ближайшее время надо провести экспертную оценку, проанализировать интеграцию модулей с искусственным интеллектом в новые продукты и затем включить в технические задания функции, которые окажут наибольший эффект на финансовую, экономическую и социальную сферы", - сказал глава кабмина. Он добавил: "Если компания не станет использовать такие технологии, отказ нужно будет обосновать".

Также, по словам Мишустина, для более оперативного создания модулей с ИИ надо усилить координацию действий разработчиков, для чего необходим единый банк отраслевых программных решений. "[Надо] рассмотреть возможность размещения такого перечня в Реестре отечественного программного обеспечения и определить механизмы обладания правами на них так, чтобы выгоду получали все участники процесса", - заключил премьер. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияКонференция "Цифровая индустрия промышленной России"
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