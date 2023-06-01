Госдума приняла закон о комплексном регулировании рынка табака

Документ был инициирован правительством

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о комплексном регулировании рынка табака. Документ был инициирован правительством РФ.

Закон был разработан для совершенствования государственного регулирования производства и оборота табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства в РФ с установлением специализированного контроля (надзора) в этой сфере.

Документом предусматривается лицензирование деятельности в сфере производства и оборота табачной, никотинсодержащей продукции и сырья, установка требований к оборудованию для их производства, в том числе обязанность по его госрегистрации и консервации в случае неиспользования, регулирование учета продукции и сырья, которое будет основано в том числе на системе маркировки "Честный знак", ввод специализированного государственного контроля в данной сфере, а также пресечение незаконного производства и оборота продукции и сырья, в частности, предусмотрены основания для их изъятия и последующего уничтожения.

Для предотвращения незаконного производства табачных изделий, табачной и никотинсодержащей продукции и сырья предлагается установить требования к основному технологическому оборудованию для их производства. Вводится обязанность по его обязательной государственной регистрации. Для учета объема производства и оборота табачной продукции документом предусматривается использование государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации (ГИС МТ).

Закон наделяет Росалкогольрегулирование полномочиями по контролю (надзору) в области производства и оборота табачных изделий, табачной и никотинсодержащей продукции и сырья для их производства. Для этого потребуется увеличение штатной численности сотрудников Росалкогольрегулирования, что, согласно расчетам ведомства, ежегодно дополнительно потребует 40,886 млн рублей за счет средств федерального бюджета, говорится в финансово-экономическом обосновании к документу. "Дополнительные расходы субъектов предпринимательской деятельности предполагаются в пределах государственной пошлины за выдачу лицензии (предусматривается срок действия лицензии - 15 лет)", - говорится в документе.

Поправки ко второму чтению

Поправками ко второму чтению предусматривается уточнение оснований для консервации основного технологического оборудования для производства табака, а также корректируются количественные нормы для табачной и никотинсодержащей продукции, разрешенной к перемещению физлицами для личного пользования в РФ без маркировки средствами идентификации. Из документа исключены определения терминов "жидкость для электронной системы доставки никотина" и "никотинсодержащая продукция", а также "электронные системы доставки никотина".

К полномочиям правительства РФ будет отнесено утверждение перечня случаев, при которых продажа товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, запрещена на основании информации, содержащейся в ГИС МТ, или отсутствия в ГИС МТ необходимой информации о таких товарах. Также кабмин будет утверждать порядок применения такого запрета участниками оборота товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации.

Планируется поэтапное вступление закона в силу. С 1 сентября 2023 года вводятся в действие требования к соискателям лицензий, в том числе в части регистрации основного технологического оборудования, которые позволят хозяйствующим субъектам получить лицензии, необходимые для деятельности. С 1 марта 2024 года начнут применяться положения о госконтроле, об изъятии из незаконного оборота продукции и оборудования, о требованиях к учету производства и оборота продукции и сырья.