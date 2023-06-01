Мишустин: власти будут поддерживать цифровые решения, в которых нуждается промышленность

Как отметил премьер-министр, "прежде всего это системы автоматизации проектирования, инженерных расчетов, а также управления жизненным циклом изделия"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июня. /ТАСС/. Промышленность РФ сейчас больше всего нуждается в отечественных системах автоматизации проектирования, инженерных расчетов, управления жизненным циклом изделия, государство будет поддерживать разработку таких решений, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Важно сформировать основные типы цифровых решений, в которых есть наибольшая потребность у промышленности. Именно их разработку и будет активно поддерживать государство", - сказал глава кабмина, выступая на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).

По его словам, "прежде всего это системы автоматизации проектирования, инженерных расчетов, а также управления жизненным циклом изделия". "На втором месте по значимости - системы управления производственными процессами и активами, учета и мониторинга состояния оборудования, планирования технического обслуживания и ремонта", - добавил премьер.

Он отметил, что по таким направлениям уже оказана грантовая поддержка 26 проектам на 17 млрд рублей. "Все это инновационные продукты, которые применяют в том числе технологии интернета вещей, предиктивной аналитики и искусственного интеллекта", - пояснил Мишустин.

Также он обратил внимание, что повышенным спросом пользуется софт для информационного моделирования объектов строительства в различных отраслях экономики. Глава кабмина отметил, что ранее на выставке ЦИПР посмотрел такой продукт. "Не может не радовать, туда включили все элементы. <...> Все сегодня уже сделали. Университет уже практически сегодня спроектировали, все расчеты, все сделано на российском софте", - поделился Мишустин. "Коллеги, это движение и есть настоящее, реальное импортозамещение", - подчеркнул он.

"Особое внимание будем уделять и проектам по созданию комплексных программно-аппаратных решений, которые могут использоваться в промышленной инфраструктуре", - заключил председатель правительства.