Мишустин призвал экспортировать российские цифровые технологии в дружественные страны

Премьер-министр сообщил, что для "укрепления российско-белорусского сотрудничества сейчас идет подготовка будущих совместных проектов, направленных на внедрение промышленного софта на предприятиях"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поставил задачу активнее экспортировать в дружественные страны отечественные цифровые технологии и разработки.

"Многие отечественные разработки могут успешно применяться не только внутри страны. Они, без сомнения, будут интересны и нашим партнерам из дружественных стран", - указал председатель правительства, выступая на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР). "Реализация нашего экспортного потенциала - один из приоритетных векторов развития", - подчеркнул глава кабинета министров.

Мишустин сообщил, что для "укрепления российско-белорусского сотрудничества сейчас идет подготовка будущих совместных проектов, направленных на внедрение промышленного софта на предприятиях". Он считает, что презентация этих проектов может состояться в июле в Екатеринбурге на международной выставке "Иннопром".

Премьер-министр также напомнил о созданном специальном механизме, который поможет расширить присутствие на зарубежных рынках российских ИТ-компаний, - службе "цифровых атташе", которые станут работать при торговых представительствах РФ в других странах. "В ближайшее время такие сотрудники появятся в 26 странах мира, включая регионы Азии, Африки, Ближнего и Среднего Востока, Восточной Европы, Южной Америки и Карибского бассейна", - сказал председатель правительства. Он уточнил, что в зоне их ответственности "цифровых атташе" будет поддержка экспорта отечественного программного обеспечения.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщал, что российские "цифровые атташе" уже назначены в Малайзии, Аргентине, Вьетнаме, ЮАР, КНР и на Кубе. Кроме того, "цифровые атташе" в Казахстане, ОАЭ, Турции и Узбекистане ожидают прохождения финального этапа отбора.