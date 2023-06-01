Продажи просроченных лекарств в России в 2022 году снизились в три раза

Замминистра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева отметила, что это произошло благодаря маркировке

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Объем продаж просроченных лекарств в России в 2022 году снизился в три раза по сравнению с предыдущим годом благодаря маркировке, сообщила замминистра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева на пленарном заседании форума "Неделя российского ретейла-2023".

"Фармацевтическая индустрия: в 2022 году произошло снижение продаж просроченных лекарств в три раза", - сказала она.

Уровень фальсификата на рынке молока снизился с 30% в январе до 10% в декабре прошлого года. Оборот молочной продукции без фактов подтверждения сырья сократился в 2,6 раза в апреле текущего года по сравнению с ноябрем прошлого года. Оборот молочной продукции с истекшим сроком годности за тот же период времени упал на 35%, рассказала Приезжева.

Доля нелегальной продукции на обувном рынке снизилась на треть. По словам замминистра, Роспотребнадзор подтверждает, что нарушений на рынке обувной продукции, несмотря на существующий мораторий, стало в 2,5 раза меньше. Доля незаконного оборота парфюмерной продукции сократилось на 8,5%, шин и покрышек - более чем в два раза, табачной продукции - на 3,4%. "Но здесь хотела обратить внимание, что в табаке 1% доли нелегального оборота - это 6 млрд акцизов. Поэтому 3% в пересчете на деньги - это достаточно внушительная сумма", - отметила замминистра.

Приезжева также уточнила, что количество легальных точек розничных продаж табачной продукции увеличилось на 5%. Число легальных табачных производителей в I квартале 2023 года возросло на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. "Система маркировки работает, ее можно тиражировать на другие товарные группы", - резюмировала замминистра.