1 июня, 10:00

Reuters: стоимость Nvidia 30 мая ненадолго превысила $1 трлн

Это позволило компании ненадолго стать пятой в мире по размеру капитализации

ЛОНДОН, 1 июня. /ТАСС/. Стоимость американской компании Nvidia во вторник ненадолго превысила $1 трлн, позволив ей ненадолго стать пятой в мире по размеру капитализации. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters.

По его данным, во вторник в ходе дневных торгов стоимость компании превысила $1 трлн, однако уменьшилась в конце дня. Nvidia преодолела эту отметку примерно через 24 года после выхода на биржу.

Только четыре другие американские компании в настоящее время оцениваются более чем в $1 трлн - это Apple, Alphabet, Microsoft и Amazon, сообщает агентство.

К трехкратному росту акций Nvidia за последние восемь месяцев привел всплеск интереса к технологиям искусственного интеллекта. Благодаря этому компания смогла стать пятой по стоимости в США.

Nvidia - американская компания, специализирующаяся на разработке графических процессоров. 

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© Информационное агентство ТАСС
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