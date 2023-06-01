Проект по развитию робототехники в РФ стартует в 2023 году

На участие в чемпионате через портал госуслуг было подано более 190 заявок из девяти стран мира

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июня. /ТАСС/. Федеральный проект по развитию российской робототехники начнется в 2023 году. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко на открытии презентации международного чемпионата "Битва роботов" на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР), его слова приводятся в четверг в Telegram-канале Минцифры РФ.

"Турнир объединил гораздо больше участников, чем мы могли предполагать, - изначально планировалось отобрать 48 заявок, но в итоге было получено 190 заявок и принято решение расширить количество участников. И нам это очень приятно, так как в этом году по поручению президента РФ стартует новый федеральный проект по развитию отечественной робототехники, поэтому все технологии, которые здесь отрабатываются, нам крайне интересны", - сообщил Чернышенко.

На участие в чемпионате через портал госуслуг было подано более 190 заявок из девяти стран мира. По итогам отбора заявок вышло 76 команд, именно они в 2023 году поборются за призовой фонд в 6 млн рублей и авторский кубок, отмечается в канале.

Первый этап "Битвы роботов" пройдет в июле 2023 года. Инженерные команды будут соревноваться в проектировании своих роботов, продумают стратегию битвы и сразятся на ринге. Тренировки идут полным ходом, уточняется в канале.