1 июня, 10:22
Конференция "Цифровая индустрия промышленной России"

Стратегию цифровизации обрабатывающей промышленности планируют обновить

Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин, в ключевых обрабатывающих отраслях уровень цифровизации составляет чуть менее 50%

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июня. /ТАСС/. Правительство России планирует в ближайшее время обновить стратегию цифровой трансформации обрабатывающей промышленности. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в четверг на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).

Глава кабмина указал, что в ключевых обрабатывающих отраслях уровень цифровизации составляет сейчас чуть менее 50%. По его словам, нужно продолжить внедрение самых передовых технологий - таких, как виртуальные испытания, цифровое моделирование и многое другое.

"Это важно для оптимизации производственных процессов, сокращения времени вынужденного простоя мощностей, снижения сроков и затрат на вывод высокотехнологичной продукции на рынок. Для выполнения этих задач мы в ближайшее время актуализируем стратегию цифровой трансформации обрабатывающего сектора", - сказал он. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияКонференция "Цифровая индустрия промышленной России"
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