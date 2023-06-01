Володин призвал уйти от практики строительства жилых комплексов без инфраструктуры

Председатель Госдумы отметил, что развитая социальная структура повышает привлекательность жилья

КУРСК, 1 июня. /ТАСС/. Строительные организации при комплексной застройке территорий должны учитывать интересы жителей, уделять особое внимание подготовке всей необходимой инфраструктуры. Это подчеркнул в четверг в ходе рабочей поездки в Курскую область председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Есть много примеров в регионах, когда жилые комплексы не для людей, а непонятно, для чего были созданы. И мы сталкиваемся с этими проблемами. Поэтому в реализации проектов комплексной застройки территорий надо обязательно опираться на тех, кто может отстаивать интересы граждан, чтобы строительные организации понимали ответственность перед людьми, чтобы плотность застройки не была высокой, были стоянки, озеленение, скверы, детские площадки. А если кто-то этого не понимает, власти должны регулировать этот вопрос," - подчеркнул Володина, слова которого приводит пресс-служба Госдумы.

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил Володину, что в микрорайоне "Северный" в Курске проживают уже более 50 тыс. человек, там есть все объекты социальной инфраструктуры, кроме медицинского учреждения. Взросло-детскую поликлинику, рассчитанную на 600 посещений в смену, планируют ввести в эксплуатацию до конца 2023 года.

Председатель Госдумы отметил, что развитая социальная структура повышает привлекательность жилья. "Это на самом деле город в городе, и, конечно, люди сюда поедут", - сказал он.