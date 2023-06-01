1 июня, 10:02,
обновлено 1 июня, 10:06
Конференция "Цифровая индустрия промышленной России"

Мишустин предложил формировать в России отраслевые венчурные фонды

Кабмин подготовит план действий, который поможет промышленным стартапам выходить на биржу

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июня. /ТАСС/. Правительство России подготовит план действий, который поможет промышленным стартапам выходить на биржу, а также получать поддержку через венчурные фонды. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).

Глава кабмина отметил, что в стране "очень много интересных стартапов, молодых талантливых ребят с идеями, как оптимизировать производство".

"Мы выделяем им гранты на разработку прототипов. Но им нужно помочь найти заказчика. Считаю, что необходимо формировать отраслевые венчурные фонды и снимать барьеры, чтобы в эти фонды могли поступать денежные средства от наших граждан и компании свободно выходили на биржу. Для чего правительство будет готовить отдельный план действий", - анонсировал Мишустин. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияКонференция "Цифровая индустрия промышленной России"
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