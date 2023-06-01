Мишустин заявил, что для России наступила эпоха возможностей

Как считает премьер-министр РФ, сейчас требуются смелые и неординарные инициативы

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июня. /ТАСС/. Сегодняшняя реальность дает много уникальных возможностей, и Россия должна ими пользоваться - не догонять, а задавать свои стандарты и быть впереди, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в четверг на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).

"Сегодня - время уникальных возможностей и больших свершений. Призываю всех действовать. Активнее внедрять результаты отечественных исследований и разработок. Пассивность сейчас как никогда губительна", - предупредил он.

Как считает глава кабмина, сейчас требуются смелые и неординарные инициативы, которые помогут России в самые кратчайшие сроки достичь высокого уровня цифровой зрелости. "И здесь будет ценен вклад каждого из вас", - обратился он к присутствующим.

При этом, продолжил премьер, крайне важно находиться на шаг впереди по всем ключевым направлениям индустриального развития. "Не догонять, а задавать свои стандарты для технологий, товаров и сервисов, определяя новое качество жизни людей. Это цель, к которой мы должны вместе с вами двигаться", - резюмировал он.