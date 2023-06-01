В Австрии заявили о подготовке к возможному прекращению поставок газа из России

Федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил, что прорабатываются варианты импорта газа, альтернативные поставкам из России

КИШИНЕВ, 1 июня. /ТАСС/. Австрия прорабатывает варианты импорта газа, альтернативные поставкам из России, на случай прекращения транзита из РФ через территорию Украины. С таким заявлением выступил федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер по прибытии в Молдавию на саммит Европейского политического сообщества.

"Мы все время готовимся к потенциальному возникновению экстренной ситуации [с импортом газа из РФ], поэтому наши газохранилища уже заполнены на 75%. Мы также ведем переговоры со многими [альтернативными поставщиками], чтобы обеспечить необходимые объемы газа в случае полного прекращения экспорта из России [через территорию Украины]. [Австрийский энергоконцерн] OMV (О-эм-фау) внимательно следит за развитием ситуации и проводит работу по развитию все большей энергетической независимости [от поставок газа из РФ]", - отметил глава правительства республики.

Ранее в четверг экс-глава компании OMV Герхард Ройс, сославшись на разговор с заместителем министра энергетики Украины, заявил, что бывшая советская республика не намерена продлевать истекающее в 2024 году соглашение о транзите газа с Россией. Он уточнил, что Украина намерена исполнять соглашение до 2024 года, но продлевать его не будет.

В декабре 2019 года Москва и Киев договорились о продлении транзита российского газа через украинскую территорию на период с 2020 по 2024 год с возможностью пролонгации соглашения еще на 10 лет. Контракт предусматривает транзит 65 млрд куб. м газа в 2020 году и 40 млрд куб. метров ежегодно с 2021 по 2024 год. Договоренность о транзите предполагает принцип "качай или плати", когда плата за транзит взимается в объеме забронированных мощностей, даже если фактическая прокачка окажется меньше.