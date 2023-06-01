Потерявшие дома при пожаре жители Сосьвы на Урале получат выплаты на жилье

Жители поселка также могут выбрать квартиру в многоквартирном доме, который возводится в Сосьве по поручению губернатора

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Потерявшие дома в результате масштабного пожара жители поселка Сосьва Свердловской области смогут получить вместо нового жилья выплаты на его приобретение. Соответствующее постановление подписал губернатор Евгений Куйвашев, сообщили в департаменте информационной политики региона в четверг.

"Согласно положению, сосьвинцы могут выбрать единовременную выплату для приобретения на территории Свердловской области готового жилья взамен сгоревшего либо строительство квартиры или дома. Выплата зависит от площади утраченного жилья и стоимости квадратного метра на вторичном рынке в муниципалитете. <...> Решение о том, выплата, квартира или дом будут предоставлены взамен сгоревшего имущества, принимает муниципалитет на основе заявления погорельцев", - говорится в сообщении.

Жители поселка также могут выбрать квартиру в многоквартирном доме, который возводится в Сосьве по поручению губернатора. Ее общая площадь должна быть не менее общей площади утраченного жилья. Если сгоревший дом имел общую площадь более 42,8 кв. м, то собственник или наниматель может претендовать на строительство индивидуального дома. Всего предусмотрено четыре категории домов: 42,8 кв. м, 54,2 кв. м, 72,3 кв. м, 90,7 кв. м.

Для жителей поселка Таежный, также пострадавшего от пожаров, предусмотрено предоставление только вновь построенных индивидуальных жилых домов, отметили в департаменте. По словам министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаила Волкова, работы по строительству домов идут в плановом порядке. Для начала строительства в Таежном изготавливаются свайные фундаменты, которые уже в выходные планируется завезти на площадку.

В конце апреля в уральских населенных пунктах Таежный, Сосьва, Висим, Неустроева, Карпинск и Прогресс произошли пожары. Сгорело 210 строений, в том числе 143 жилых дома. Самые крупные возгорания были зафиксированы в поселках Сосьва и Таежный, их площадь составляла 9 тыс. кв. м и 2,7 тыс. кв. м соответственно. В Сосьве погибли два человека, введен режим ЧС. Следственный комитет РФ возбудил три уголовных дела.