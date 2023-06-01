Мишустин отметил успешную работу цифровой экосистемы "Эффективность.рф"

По словам премьер-министра России, данные системы помогают определять контуры государственной поддержки по приоритетным направлениям IT-отрасли

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об успешной работе цифровой экосистемы "Эффективность.рф". По его данным, в ней уже собраны несколько сотен продуктов отечественной разработки.

Выступая на конференции "Цифровая индустрия промышленной России", председатель правительства напомнил, что в прошлом году по национальному проекту "Производительность труда" была создана и введена в эксплуатацию цифровая экосистема "Эффективность.рф". "Ее сервисы действуют проактивно и позволяют выявлять возможные зоны роста. Благодаря установленному на производстве специальному программному обеспечению формируется ценная аналитика. Ее данные помогают определять контуры государственной поддержки по приоритетным направлениям IT-отрасли", - перечислил глава кабинета министров.

"Говоря о данных, следует сказать, что их ценность возрастает, с годами она будет помогать нам преодолевать те проблемы и зазоры, которые есть, в том числе в программном обеспечении", - заметил премьер. По его мнению, "данные - это золото, нефть, платина, никель ХХI века". "Сегодня качественная работа с данными - это залог успеха в том числе в разработках промышленного программного обеспечения", - указал председатель правительства.

Мишустин подчеркнул, что "в этих процессах участвуют уже около 1,5 тыс. предприятий из самых разных секторов, в том числе радиоэлектроники, нефтегазового комплекса, химической индустрии, фармацевтики, энергетики, тяжелого машиностроения, легкой промышленности, а также лесопромышленного комплекса". По его мнению, важно, что "эксперты, которые работают на этой платформе, помогают компаниям-заказчикам грамотно сформировать техническое задание и требования к разработке, а при необходимости оказывают содействие в приобретении нужных технологий".

"И сегодня там уже доступно около 500 отечественных продуктов более чем от 200 разработчиков", - констатировал премьер-министр.